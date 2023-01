Due bambini investiti fuori dalle loro scuole a Trieste

TRIESTE Due bambini investiti fuori dalle rispettive scuole. È successo poco prima delle 8 ad una alunna della scuola media slovena “Sveti Ciril in Metod”, colpita da un’automobile mentre attraversava le strisce in strada di Fiume, davanti all’edificio. Soccorsa e portata in ambulanza al Burlo è stata poi dimessa.

Paolo Radivo, del Comitato spontaneo per la Pineta di Cattinara, invita a prendere provvedimenti per la sicurezza dei pedoni, «bisognerebbe istituire l’attraversamento pedonale zebrato all’incrocio tra strada di Fiume e via Valdoni, creare i marciapiedi mancanti all’inizio di via Valdoni, allargare quelli in strada di Fiume e istituire un senso unico alternato semaforizzato su tutta la via Valdoni alta».

Il secondo episodio si è verificato attorno a mezzogiorno in via Svevo, davanti al comprensorio scolastico, dove un alunno è stato investito da un furgone sulle strisce pedonali. Il ragazzino, visitato dai sanitari del Burlo, non ha riportato ferite gravi.

Alcuni genitori in questo caso lamentano la pericolosità del semaforo, che in quel momento pare fosse lampeggiante.