Valanga in Alto Adige, muore titolare del Caravan Park di Sesto frequentato anche da triestini

Nuova tragedia della montagna causa dal distacco di una valanga in Trentino Alto Adige. Hans Happacher, 62 anni, noto imprenditore di Sesto in Alta Val Pusteria in provincia di Bolzano, non è riuscito a sopravvivere dopo essere stato travolto da una slavina nel pomeriggio di mercoledì sul Monte Elmo. L’imprenditore era una persona conosciutissima non solo a Sesto, dove è titolare del Caravan Park, camping premiato del posto: numerosi i triestini che frequentano la struttura nei periodi di vacanza.

Happacher stava compiendo un’escursione di sci alpinismo quando improvvisamente una valanga con fronte 100

metri e lunga 600 si è staccata travolgendolo.

I soccorritori hanno trovato l’uomo sotto un metro e mezzo di neve. Sul luogo

sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino Sesto Pusteria, San Candido ed Alta Pusteria, oltre alla Guardia di Finanza e a

due elicotteri.