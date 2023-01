La Casa del Clero di via Besenghi dove è avvenuto l’omicidio. In alto a destra la vittima, monsignor Giuseppe Rocco, trovato morto nella sua stanza il 25 aprile 2014

In basso a destra l’imputato, don Paolo Piccoli, condannato in primo e in secondo grado a 21 anni e 6 mesi di carcere.