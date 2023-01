Trieste, scontro in piazza Goldoni: ferito 50enne

TRIESTE Un uomo di circa 50 anni di è stato soccorso questo pomeriggio per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto in piazza Goldoni, altezza McDonald's, a Trieste.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Nue112, gli operatori di questa centrale di primo livello hanno puntualmente transitato la telefonata alla centrale di secondo livello della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l'equipaggio di un'ambulanza Als (Advanced Life Support, Supporto avanzato alle funzioni vitali).

Le prime cure sono state prestate dall'equipaggio di un'ambulanza dei trasferimenti secondari che stava transitando in quel momento in prossimità del luogo dell'incidente. L'uomo è stato poi preso in carico dall'equipaggio dell'ambulanza Als e trasportato all'ospedale di Cattinara con ferite non gravi. Attivate le forze dell'ordine per quanto di competenza.