Trieste, rompe il finestrino di un taxi con un sasso

TRIESTE Un taxi è stato danneggiato da un vandalo. Il fatto è avvenuto nei pressi della pista ciclabile, in zona Campanelle, ieri, martedì 24 gennaio, attorno alle tre del pomeriggio.

Non è la prima volta che accade, stando a quanto riferiscono i tassisti.

In questo caso il malintenzionato ha rotto con un sasso un vetro della vettura, probabilmente con l'intenzione di rubare i soldi (poche monete) custodite all'interno dell'abitacolo.