Scontro a Monfalcone, 50enne in ospedale

MONFALCONE Un uomo di circa 50 anni di età è stato soccorso questo pomeriggio dall'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Monfalcone per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto in viale San Marco a Monfalcone.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre viaggiava in sella a uno scooter, si è scontrato con una vettura all'altezza del civico 66.

Dopo la richiesta di aiuto giunta alla sala operativa del Nue112, gli operatori hanno transitato la chiamata alla centrale della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato subito l'equipaggio di un'ambulanza che ha preso in carico l'uomo ferito, poi trasportato con ferite non gravi all'ospedale di Monfalcone.