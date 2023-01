Memoria il ministro Piantedosi a Trieste: "Tenere lontano l'antisemitismo da vita civile"

Trieste è stata scelta dal Governo come uno dei fulcri delle celebrazioni per il Giorno della Memoria, con cui ogni 27 gennaio si ricorda la Shoah. Nella giornata odierna Trieste ospita un convegno, una mostra e dei momenti di riflessione e commemorazione. Presente in Prefettura il ministro agli Interni Piantedosi, che ha parlato dell'antisemitismo ancora presente. Video di Massimo Silvano. Qui la notizia

02:09