Il ministro Piantedosi a Trieste per rendere omaggio alle vittime della Shoah

TRIESTE Trieste, città da cui nel 1938 Benito Mussolini annunciò le leggi razziali, formalizzando di fatto l’inizio dell’orrore della Shoah in Italia, è stata scelta dal Governo come uno dei fulcri delle celebrazioni per il Giorno della Memoria, con cui ogni 27 gennaio si ricorda la Shoah.

Numerosi gli appuntamenti organizzati dal Viminale e dalla Prefettura di Trieste, previsti nel corso della giornata di oggi, 24 gennaio, dalle 11 del mattino fino al pomeriggio, alla presenta del ministro degli Interni Piantedosi.

Memoria il ministro Piantedosi a Trieste: "Tenere lontano l'antisemitismo da vita civile"

In mattinata la scaletta è iniziata alle 11, con un convegno nel salone di rappresentanza del Palazzo del Governo, alla presenza del prefetto Pietro Signoriello e con una lunga lista di interventi. Il ministro Piantedosi ha consegnato le medaglie da parte a cinque familiari delle vittime dell’Olocausto.

L’ambasciatore di Israele in Italia, Alon Bar: «A Trieste le leggi razziali e la Risiera, ma per molti ebrei fu porto di libertà» Giovanni Tomasin 24 Gennaio 2023 L’INTERVISTAGiovanni Tomasin

Piantedosi ha anche parlato dell’antisemitismo al giorno d’oggi: «I casi registrati, anche di denuncia dell'attività delle forze di polizia» sono un segnale che l'antisemitismo in Italia «esiste, in maniera più o meno consapevole da chi lo pone in essere, comunque come fenomeno che alimenta in qualche modo l'odio, quasi una sorta di propensione naturale verso l'odio da parte di alcuni. Sicuramente l'antisemitismo esiste», anche se è «minoritario, ma anche un solo caso dovrà essere sempre tenuto lontano dalla nostra vita civile».

« Trieste - ha osservato a margine della cerimonia in Prefettura - è una città simbolo della memoria, è il luogo in cui fu annunciato l'orrore delle leggi razziali e dove fu fatta la prima deportazione di ebrei italiani ad Auschwitz. Il momento di ricordo deve essere un momento di rilancio di valori che sono sottesi a questo ricordo».

Secondo il ministro, «la memoria è una componente essenziale per mantenere alta l'attenzione. La memoria si deve trasformare in una diffusione di valori della collettività. Ci deve essere un tessuto culturale e istituzionale sempre a presidio del fatto che questo non succeda mai più, che la discriminazione abbia sempre meno terreno fertile. E lo si fa anche e soprattutto dal punto di vista culturale mantenendo viva la memoria e trasformandola in una insieme di valori su cui si fonda la civiltà democratica a cui apparteniamo».

Alla conferenza seguirà alle 12.15 un momento dalla forte valenza simbolica, con tutti i rappresentanti delle Istituzioni, nazionali e locali, insieme ai referenti della Comunità ebraica riuniti per una sosta in piazza Unità, per un omaggio alle vittime della Shoah sotto i portici del Municipio, davanti alla lapide commemorativa dell’annuncio delle leggi razziali apposta cinque anni fa, in occasione dell’ottantesimo anniversario.

La visita- omaggio del governo alle vittime della Shoah che iniziò da piazza Unità a Trieste Elisa Coloni 20 Gennaio 2023 Elisa Coloni

Alle 12.30 l’appuntamento è nell’atrio della Camera di commercio, per l’inaugurazione della mostra documentale “1938-1945. La persecuzione degli Ebrei in Italia e a Trieste. Documenti per una Storia”.

La rassegna include testi e foto d’epoca messi a disposizione dal Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano e altra documentazione di rilevanza storica fornita dall’Archivio di Stato di Trieste. Alle 14.30 ci si trasferirà nella sede del Museo ebraico di Trieste per visitare un’altra esposizione, “Dipingere per ricordare”.

L’ultimo appuntamento della densa giornata è previsto infine nella Risiera di San Sabba e sarà molto significativo, con una visita assieme al ministro Piantedosi e agli altri rappresentanti istituzionali in uno dei luoghi più atroci della storia, complessa, di questa città simbolo.