Incendio a Trieste nel rione di Servola, sessantenne intossicato e ustionato: è in rianimazione

TRIESTE. Un sessantenne è rimasto intossicato in seguito a un principio di incendio che si è sviluppato all'interno della sua abitazione in via Banelli 12 nel rione di Servola. L'episodio si è verificato attorno alle 18.30 di oggi lunedì 23 gennaio.



Secondo le ricostruzioni ha preso fuoco una stufa: l’uomo, 59 anni, è ricoverato in rianimazione. Oltre all'intossicazione, ha ustioni a mani e piedi. E in prognosi riservata. Il sessantenne è stato soccorso in strada, dove si era rifugiato: è stato quindi intubato e portato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara.

Sul posto i Vigili del fuoco che hanno domato rapidamente il principio di incendio mettendo in sicurezza l'appartamento.