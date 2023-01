Scontro auto-bici a Ronchi dei Legionari: 64enne in gravi condizioni

TRIESTE Un uomo di 64 anni, di cui non sono ancora state rese note le generalità, si trova in gravi condizioni dopo essere rimasto coinvolto, nella mattinata di oggi, 23 gennaio, in un incidente stradale accaduto in viale Giovanni Mazzini a Ronchi dei Legionari.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre stava pedalando in strada con la sua bicicletta l’uomo è entrato in collisione con una vettura ed è rovinato malamente al suolo.

Immediata la chiamata al numero unico di emergenza 112 che ha transitato puntualmente la telefonata alla centrale di secondo livello della Sores.

Gli infermieri hanno inviato tempestivamente sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Monfalcone, l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso.

Le equipes sanitarie hanno stabilizzato l'uomo, rianimandolo a seguito di un arresto cardiocircolatorio. Poi il trasporto in volo con la massima urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.