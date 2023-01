Allerta meteo in Fvg: a Trieste raffiche di bora oltre i 100 km/h

TRIESTE Come da previsioni la Bora è tornata a farsi sentire con forza su Trieste, con raffiche che nella mattinata di lunedì hanno toccato i 113 km/h. Il vento medio, nel corso della nottata, è stato di 67 km/h.

Gli interventi e la viabilità

Nel corso della nottata i vigili del fuoco hanno effettuato una dozzina di interventi per rami abbattuti, infissi e coperture di tetti pericolanti, ma fortunatamente non si sono registrate criticità particolari.

Sul fronte mobilità rimane ancora chiuso il tratto via Marchesetti tra il Ferdinandeo e via dei Mille a causa di un’antenna telefonica in bilico, mentre in via Valerio – all’altezza del civico 35, si registra un restringimento di carreggiata con senso unico alternato a causa del crollo di alcuni intonaci.

Allerta per bora a 120 chilometri orari e neve sul Carso Gianpaolo Sarti 22 Gennaio 2023 meteoGianpaolo Sarti

Le previsioni dell’Osmer

Per quanto riguarda le previsioni, l’Osmer conferma che in mattinata continuerà a soffiare Bora forte, specie a Trieste e sul Carso con raffiche oltre i 100 km orari; vento forte da nord-est anche in quota. Il cielo sarà coperto con piogge in genere moderate e quota neve al mattino oltre i 300 m circa e dal pomeriggio oltre i 700 m circa. Non è esclusa la neve sul Carso.

Neve abbondante dal pomeriggio sulle Alpi Giulie e sulle Prealpi Carniche verso il Cadore, moderata altrove. In quota condizioni prevalenti di bufera. Vento in calo dal pomeriggio.

L’allerta meteo

Nella giornata di domenica la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diffuso un’allerta meteo di livello “giallo” proprio in considerazione della bora attesa per lunedì.