Benedizione degli animali a Villesse con tanti cani e un vitellino

Ritorna la tradizione della ricorrenza di Sant’Antonio Abbate a Villesse richiamando famiglie e aziende pure da Cormons, Gradisca e Romans. C’è chi è arrivato con il proprio cane e chi con un vitellino. Tutti in fila per la benedizione degli animali che, dopo due anni di assenza a causa del Covid, si è rinnovata. Il parroco don Luigi Olivo nell’impartire la benedizione ha sottolineato come l’amore per gli animali rappresenti un aspetto molto bello della vita. Servizio di Marco Silvestri, video di Pierluigi Bumbaca

02:27