Allerta meteo gialla: lunedì bora oltre i 100 km orari a Trieste e in Carso

TRIESTE Dopo settimane di piogge e temperature più alte rispetto alla media stagionale, l’inverno è arrivato portandosi con sé il vento che contraddistingue Trieste.

Foto Silvano

Nella giornata di domani le raffiche di bora potrebbero raggiungere i 120 km orari sia a Trieste sia in Carso. Così la Protezione civile regionale ha messo un’allerta meteo gialla valida fino dalla mezzanotte di lunedì 23 gennaio fino alle 15.

#AllertameteoFVG ALLERTA REGIONALE: DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 15:00 DEL 23/01/23 ALLERTA GIALLA RAFFICHE MOLTO FORTI SU FVG A-B-D POSSIBILI RAFFICHE ANCHE SUL RESTO DEL FVG https://t.co/4afahComfT pic.twitter.com/ddGRaFwnE9 — Protezione Civile FVG (@ProtCivReg_FVG) January 22, 2023

Una vasta depressione – si legge nella nota –, centrata in prevalenza sull'Italia peninsulare, determina, sull'Italia nordorientale, l'afflusso in quota di aria fredda e umida da est e di Bora nei bassi strati. Il passaggio di un fronte lunedì determinerà un'intensificazione dei venti lunedì mattina sulla regione.

Sulla costa soffierà bora da sostenuta a forte, specie a Trieste; in quota soffierà vento moderato da nord-est".

Foto Silvano

Le previsioni meteo dell’Omser Fvg per lunedì

Secondo l’Osmer nella notte fra domenica e lunedì sulla costa soffierà bora forte, specie a Trieste e sul Carso con raffiche oltre i 100 km orari; vento forte da nord-est anche in quota.

Il cielo sarà coperto con piogge in genere moderate e quota neve al mattino oltre i 300 metri; dal pomeriggio oltre i 700.

Neve abbondante dal pomeriggio sulle Alpi Giulie e sulle Prealpi Carniche verso il Cadore, moderata altrove. In quota condizioni prevalenti di bufera. Vento in calo dal pomeriggio.

Le previsioni per la giornata di domenica

Oggi invece in tutta la regione il cielo è in prevalenza nuvoloso con la possibilità sia di qualche schiarita in giornata, che di qualche spruzzata di neve sui monti, specie sulle Alpi Giulie e verso il Cadore.

Sulla costa soffia bora da sostenuta a forte, specie a Trieste. In quota invece vento moderato su Alpi e Prealpi Giulie, comunque in calo rispetto a sabato.

Oltre 40 interventi nella notte fra sabato e domenica

Sono stati oltre quaranta gli interventi effettuati dai vigili del fuoco da sabato sera e proseguiti poi per tutta la notte a causa della bora che spira a raffiche molto forti sulla costa triestine.

I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza impalcature, strutture pericolanti, tetti e cornicioni in varie parti della città. La bora ha anche provocato la caduta di un albero. Sul Carso, dove la temperatura è decisamente più bassa che in città, è invece caduta la neve, che persiste a terra in varie zone.