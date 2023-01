Gli addetti museali scendono in piazza a Trieste: «L’appalto pubblico prevede uno stipendio di 640 euro»

TRIESTE Una cinquantina di persone ieri sfidando freddo e vento ha preso parte alla manifestazione organizzata dalla Fesica Confsal in piazza della Borsa, a sostegno dei 61 dipendenti della Euro&Promos impegnati nell’appalto dei civici musei.

Salario di meno di 6 euro lordi all'ora, la protesta degli operatori dei civici musei di Trieste

«Ci si indigna per le condizioni economiche dei raccoglitori di pomodori – ha gridato al megafono il responsabile per gli enti locali della Confsal, Antonino Martelli – e poi si tace, il Comune soprattutto tace, di fronte a lavoratori impegnati in un appalto pubblico che guadagnano 3,68 euro netti l’ora, 640 euro al mese».

Erano diversi i lavoratori impegnati in quell’appalto presenti ieri in piazza. «Ci costringono alla povertà, malgrado serviamo a garantire dei servizi essenziali», si è limitato a dire uno di loro, preferendo non fornire le sue generalità. «Sono in rinnovo di contratto e non voglio rischiare, non posso permettermelo», ha spiegato. E come lui altri presenti.

L’iniziativa del sindacato, che ha annunciato un pacchetto di sette giornate di sciopero calendarizzate tra febbraio e giugno, è tesa a denunciare soprattutto le condizioni economiche dei lavoratori impegnati nell’appalto quadriennale che Euro&Promos si è aggiudicata nel 2021, e che prevede un salario orario, appunto, di 5,75 euro lordi. Inoltre, viene puntato il dito contro altri aspetti disattesi del capitolato d’appalto, come la presenza di un ufficio locale della spa, utile per poter organizzare il lavoro. «Ufficio – denunciano i sindacalisti – che non è mai stato aperto».

«Noi non prendiamo in giro nessuno – ha sottolineato il segretario del della Fesica Confsal, Filippo Caputo, in risposta alla Cgil che aveva chiesto di non illudere i lavoratori –, noi lottiamo a fianco di queste persone: chi non lo fa avrà altri interessi. Questa è un’emergenza sociale – ha aggiunto – e ci ha fatto piacere la solidarietà dimostrata in questi giorni da tanti cittadini, che ci hanno chiamato per esprimere vicinanza agli addetti dei civici musei».