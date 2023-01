Gorizia, Anpi in piazza contro la Decima Mas

Uno «scandalo senza eguali». Così, per usare le parole della presidente goriziana Anna Di Gianantonio, l’Anpi giudica la scelta del Comune di Gorizia di ricevere i partecipanti alla cerimonia della Decima Mas in municipio. Un pensiero, quello espresso da Di Gianantonio, che ha accomunato sabato 21 gennaio tutti i partecipanti (poco meno di un centinaio) alla manifestazione antifascista che si è svolta pochi minuti dopo il termine della cerimonia in Comune in un tratto pedonale di corso Verdi spazzato da un vento gelido. Vento che faceva sveltolare, tra le altre, le bandiere della stessa Anpi, della Casa del Popolo, del Partito Comunista, dei Cobas, oltre ai cartelli e agli striscioni preparati dai manifestanti. “Mai più fascismo! ”, si leggeva in italiano e sloveno su uno di questi, ma altri recitavano “Decima Mas responsabile di crimini contro partigiani e civili”, o “Decima Mas = Terzo Reich”. Video di Pierluigi Bumbaca

05:49