Trieste, è il giorno Eyof 2023: in piazza Unità i giovani atleti dei giochi olimpici invernali

TRIESTE Un’ora e mezza di luci e musica, in una piazza dell’Unità invasa da 5mila persone, delle quali la metà composte da atleti e staff tecnici a rappresentare le 47 nazioni partecipanti. E poi autorità istituzionali nazionali, regionali e locali. Sono i numeri attesi oggi pomeriggio per la cerimonia di inaugurazione di Eyof 2023, XVI edizione del Festival olimpico invernale della gioventù europea, in programma da oggi e fino a domenica prossima in regione.

Sarà un’edizione record, quella ospitata dal Fvg, realizzata in un contesto transnazionale grazie a un calendario di gare che coinvolge anche la carinziana Spittal an der Drau e la slovena Planica.

La cerimonia di apertura in piazza dell’Unità inizierà alle 18. Le delegazioni, sistemate in precedenza nell’area della Stazione Marittima, a quell’ora muoveranno verso le Rive, per poi giungere nel salotto cittadino accompagnate dall’inno olimpico e da un gioco di luci che sembreranno arrivare dal mare cavalcando le onde fino al Molo Audace. Un programma di cento minuti con l’obiettivo di raccontare la capacità di riunire persone di differenti nazioni, culture, lingue e tradizioni nel nome dello sport.

La manifestazione comporterà anche limitazioni alla viabilità con un divieto di transito sulle Rive in entrambi i sensi di marcia dalle 17 alle 20.30 circa nel tratto compreso tra l’incrocio con via Mercato Vecchio e quello con piazza Tommaseo. Il programma della cerimonia prevede l’arrivo della torcia (ultimo tedoforo sarà un giovane sportivo della regione) con l’accensione del braciere, i discorsi ufficiali delle istituzioni, a cominciare dal ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, che dichiarerà aperta l’edizione di Eyof 2023.

Capitolo sicurezza. Dalle 16 alle 22 è stato disposto il divieto di vendita, somministrazione e introduzione di bevande alcoliche, sia in contenitori di vetro che in lattine, nello spazio di piazza dell’Unità e aree contigue, al fine di evitare circostanze da cui possano sfociare gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana in occasione della cerimonia di apertura. Sempre nel pomeriggio/sera alcune variazione le subiranno anche i mezzi del trasporto pubblico. In particolare le linee 8, 9, 17, 24 e 30 saranno soggette a deviazioni. La linea 8 in direzione Valmaura, una volta giunta in via Roma, seguirà la direzione corso Italia, gallerie Sandrinelli e San Vito, via Alberti per poi reimmettersi su via D’Alviano, mentre verso Roiano transiterà per via del Mercato Vecchio, via dell’Orologio, via del Teatro Romano e via San Spiridione. Percorso analogo anche per la linea 9 in direzione largo Irneri, costretta a transitare attraverso le gallerie Sandrinelli e San Vito in entrambe le direzioni, con passaggio per Campo Marzio prima di giungere al capolinea di largo Irneri. Attraversamento delle gallerie in una direzione e lungo le vie del Mercato Vecchio e del Teatro Romano nel percorso contrario anche per le linee 17, 24 e 30