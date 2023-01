Lutto nel Moto Club Trieste: è morto il pilota muggesano Marino Fontanot

TRIESTE Lutto nel mondo triestino delle due ruote fuoristrada. E’ infatti improvvisamente scomparso Marino Fontanot, appassionato di trial e pilota nelle file del Moto Club Trieste: esponente della scuola trialistica cittadina degli anni '70/'80, Marino, esempio di riservatezza, semplicità e competenza sportiva ha ottenuto anche nel 2022 pregevoli risultati nelle competizioni vintage quali il 1°posto di classe nel Trofeo ASI Trial Antico ed un 8°posto di squadra nella mitica due giorni francese Ventoux Trial Vintage.

"Abilità, tecnica, precisione ed indiscusso fair play hanno fatto di lui oltre che un grande sportivo anche una persona che lascia in tutti noi motociclisti, e non solo, un grande vuoto – si legge in una nota –. L’intero sodalizio triestino si unisce al dolore per la scomparsa dell'amico e socio Marino Fontanot ed esprime le più sincere condoglianze alla famiglia ed a tutte le persone a lui vicine”-