Scontro fra due auto ad Aurisina, traffico in tilt

Uno scontro in prossimità del centro cittadino si è verificato intorno alle 9 di questa mattina, venerdì 20 gennaio, lungo la strada provinciale 1 nell'abitato di Aurisina.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Aurisina, un'Audi e una Citroën si sono scontrate. Nonostante il violento scontro i conducenti sono rimasti illesi e non si è reso necessario intervento di personale sanitario. Il traffico invece ne ha risentito con code e rallentamenti.

Per i rilievi dell'incidente è la viabilità è impegnata una pattuglia dai Carabinieri di Aurisina.