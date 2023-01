Blackout nell’Isontino, ripristinato dopo 17 ore il segnale Rai

SAGRADO Per 17 ore – da ieri sera, giovedì 19 gennaio 2023, fino alle 12.30 di oggi, venerdì 20 gennaio - in gran parte del territorio isontino non si è potuto ricevere il segnale dei canali Rai sia televisivi, sia radiofonici.

Il blackout è iniziato intorno alle 19 e, da quanto è stato possibile apprendere, è stato causato da un corto circuito al ripetitore posizionato sul Monte San Michele. I tecnici sono al lavoro per risolvere del tutto il problema di natura elettrica.