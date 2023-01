Agenti uccisi a Trieste, la Corte d’Assise si riserva di decidere sulla pericolosità di Meran

TRIESTE La Corte d’Assise d’Appello di Trieste si è riservata di decidere sulla rivalutazione periodica della pericolosità sociale di Alejandro Augusto Stephan Meran, così come esposta nella perizia presentata oggi – venerdì 20 gennaio – nel corso di un’udienza in camera di consiglio.

Meran - accusato dell’omicidio dei due poliziotti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta durante una sparatoria in Questura a Trieste - era stato assolto lo scorso maggio in primo grado in quanto ritenuto non imputabile per «vizio di mente».

Per lui è stata prevista una misura di detenzione in una Rems per almeno 30 anni; al momento si trova nel carcere di Verona, in attesa di assegnazione di una struttura idonea. La decisione della Corte è attesa per le prossime ore o al più tardi lunedì.