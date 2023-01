Tradizionale tuffo in mare e recupero della croce a Trieste per celebrare l'Epifania serbo-ortodossa

Celebrata giovedì 19 gennaio, con il tradizionale tuffo in mare per il recupero della croce, l’Epifania serbo ortodossa, i cui fedeli seguono il calendario giuliano. Sono stati in sette a sfidare il freddo, tuffandosi dal molo Audace dopo che padre Rasko Radovic ha gettato la croce e la corona d’alloro. In precedenza lo stesso Radovic ha celebrato la messa nella chiesa di via san Spiridione. Servizio di Ugo Salvini, video di Francesco Bruni

02:49