Decine di alberi caduti o malati in aeroporto a Gorizia: scatta la rimozione

È iniziata, nell’area aeroportuale “Duca d’Aosta” di Gorizia, l’operazione di abbattimento di alcune decine di alberi: alcuni malati, altri (in questo caso sarà una rimozione) già schiantati a terra dal maltempo, altri ancora perché interferiscono con l’attività di volo e sono pericolosi per l’atterraggio degli aeroplani. La ditta specializzata è già entrata in azione nelle scorse ore. Siccome si tratta di un’operazione complessa, non saranno lavori che dureranno pochi giorni. Video di Roberto Marega. Qui la notizia

01:42