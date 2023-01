Vertice in Prefettura dopo la rapina a Rupinpiccolo: “Controlli rafforzati sul Carso”

TRIESTE È stato affrontato oggi in prefettura a Trieste, nel corso del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, la questione relativa alla rapina avvenuta la scorsa sera a Rupinpiccolo, nella quale è rimasto ferito gravemente l’imprenditore Fabio Galgaro, colpito con un colpo di pistola al collo da un malvivente che, dopo avergli rubato il Rolex, è scappato senza lasciare traccia.

"In attesa degli esiti delle attività di indagini - si legge in una nota della Prefettura - è stata disposta un'intensificazione dei servizi di controllo del territorio nell'area dell'altopiano. Si è altresì concordata la costituzione di un gruppo di lavoro interforze che avvierà un'attività di dettagliata mappatura degli impianti di videosorveglianza presenti sul territorio e dei portali già installati sulle principali arterie viarie, al fine - conclude la nota - di una valutazione sulle potenzialità di sviluppo della rete esistente con scopo preventivo e di supporto info-investigativo".

Intanto proseguono le indagini da parte della Squadra Mobile della Questura di Trieste sull'episodio, mentre la Procura di Trieste ha aperto un fascicolo nei confronti di ignoti per tentato omicidio, considerato che solo per un puro caso l'imprenditore preso di mira non ha subito conseguenze più gravi.