Rapina della Banda dei Rolex in una villa a Rupinpiccolo: hanno sparato a un imprenditore

Un uomo è stato raggiunto da un colpo di pistola e ora versa in gravi condizioni. L’episodio è avvenuto lunedì 16 gennaio, dopo le 19 all’interno di una villa di Rupinpiccolo in Comune di Sgonico. Si tratterebbe di una rapina messa a segno dalla Banda dei Rolex. L’uomo, Fabio Galgaro, imprenditore, 66 anni, arredatore di barche di lusso, ex candidato nella lista di Fabio Carini e, successivamente, con Fratelli d'Italia è in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara a Trieste. Servizio di Gianpaolo Sarti, video di Massimo Silvano

01:24