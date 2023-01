A Monfalcone inaugurato il nuovo ambulatorio per chi non ha il medico di base

È stato inaugurato oggi a Monfalcone l'Ambulatorio sperimentale di assistenza primaria a cui potranno rivolgersi gli utenti già iscritti con medici di famiglia che hanno cessato l'attività e che non siano riusciti ad ottenere l'iscrizione con altri professionisti convenzionati tramite il portale Sesamo o al Distretto di riferimento. La nostra Tiziana Carpinelli ha intervistato la dottoressa Florentina Relia Stoenica per sapere come è andato il primo giorno. Video di Katia Bonaventura

02:41