Pedone investito da un’auto in via Fabio Severo a Trieste: ferito dopo un volo di 5 metri

TRIESTE Un giovane di 25 anni è stato investito da un’auto nel primo pomeriggio di oggi, 16 gennaio, in via Fabio Severo, all’altezza del civico 4.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale, il giovane è stato urtato da una vettura mentre stava camminando lungo la strada e, a seguito dell'impatto, è stato sbalzato per circa 5 metri, rovinando al suolo.

Sul posto sono state inviate subito le equipes sanitarie di un'automedica e di un'ambulanza provenienti da Trieste che hanno assistito la persona rimasta ferita, poi trasportata in codice giallo all'ospedale di Cattinara.