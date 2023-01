Cade a terra dal monopattino a Monfalcone, ferito non gravemente: forse coinvolta un’auto

MONFALCONE Incidente lungo la strada regionale 14, attorno alle 12.15 di lunedì 16 gennaio, all’altezza della rotatoria di via Portorosega a Monfalcone. Il sinistro ha coinvolto un giovane che stava transitando su un monopattino. Sul posto una gazzella dell’Arma e un’ambulanza del 118. Il ferito, caduto a terra, è stato trasportato all’ospedale San Polo dagli operatori dell’emergenza, ma non sarebbe in gravi condizioni. Non si esclude il coinvolgimento di un’auto nell’incidente, la cui dinamica è ora al vaglio dei carabinieri.