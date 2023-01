A Monfalcone il ricordo di Dominutti disturbato dalla musica

La cerimonia in ricordo di Pietro Dominutti, sostenitore dell’italianità di Monfalcone ucciso in via Terenziana il 14 gennaio del 1948, ha preso il via dal piccolo spazio di via Aquileia intitolato al cantierino senza molti fronzoli. Una ventina scarsa i partecipanti che, guidati dall’ex consigliere comunale Mauro Steffé, si sono mossi in corteo per raggiungere la vicinissima via Terenziana e il cippo che ricorda Dominutti. Ad accoglierli nel parcheggio all’incrocio tra via Aquileia e via Terenziana hanno trovato, però, non solo alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine e gli agenti della Polizia locali incaricati della chiusura della strada e della gestione del traffico, ma anche la musica sparata a tutto volume dalla sede del Circolo libertario Esperanto, che di casa sta in via Terenziana 22. Ecco il video di Katia Bonaventura. Qui la notizia.

01:42