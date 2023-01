Perde il controllo dell’auto a Cormons: tre feriti

TRIESTE Tra persone sono rimaste ferite seguito di un incidente stradale accaduto nella tarda mattinata di oggi, 15 gennaio, a Cormons lungo via Vino della Pace.

Per cause in corso di accertamento la parte delle forze dell'ordine, il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.

Sul posto sono arrivati l’elisoccorso e un'ambulanza proveniente da Gorizia.

Tre le persone che sono rimaste ferite: due sono state trasportate con l'ambulanza in codice verde all'ospedale di Gorizia; una terza persona è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo.

Attivati per quanto di competenza anche i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.