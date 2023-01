Auto prende fuoco a Mossa: tre persone controllate dai sanitari in via precauzionale

MOSSA Incendio nella notte a Mossa: a prendere fuoco è stata una vettura posteggiata in prossimità di un’abitazione, ma le prime chiamate al 112 indicavano la presenza di una casa in fiamme.

Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l'equipaggio sanitario dell'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo e un'ambulanza proveniente da Gorizia. Hanno allertato immediatamente anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Tre le persone sono state controllate sul posto dalle equipes sanitarie; per loro non è stata necessaria l'ospedalizzazione.