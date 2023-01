Prodi a Gorizia: "La caduta del confine è stato un dei momenti più emozionanti della mia vita"

"La notte del primo maggio qui al confine tra le due Gorizia è stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita, eppure al tempo sono stato fortemente rimproverato per aver allargato troppo. Adesso che è scoppiata la guerra in Ucraina invece molto dicono "meno male!", pensate se la Polonia oggi fosse come l'Ucraina… ecco, vedete, la storia va gestita nel momento in cui è necessario gestirla": Così Prodi nel suo discorso a Gorizia. L'articolo

01:11