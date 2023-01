Trieste, 1500 amanti del gioco fantasy partecipano al torneo Magic di Hasbro

Gennaio vivace, nonostante l’aplomb invernale, per Trieste convention center (Tcc), la struttura convegnistico-espositiva in Porto vecchio, controllata dalle Generali.

L’iniziativa, che “battezza” la stagione, è iniziata ieri ma oggi entra nel vivo, per concludersi domani: si tratta di “Legacy european tour”, circuito ufficiale di eventi collegati a Magic, il gioco fantasy creato dalla statunitense Hasbro una trentina di anni fa. Un colosso del gaming, quotato al Nasdaq, protagonista nel settore gioco & giocattoli insieme a Lego e a Mattel. Gli organizzatori contano di attrarre in questa “tre giorni” 1.500 persone.

Per lo svolgimento delle gare è stato noleggiato interamente il magazzino 28, che nella parte “bis” presenta l’aspetto più nuovo del compendio congressuale. Già sistemati i tavoli all’interno dei vasti spazi del “28”, dove si disputeranno - secondo una nota diffusa da Legacy - due tornei, il “Grand open qualifier” e “Classic qualifier”: i primi qualificati potranno partecipare alla finale ad Atene, in programma il prossimo giugno. In palio nel turno triestino anche un premio da 5.500 dollari. Ulteriori appuntamenti sono poi in cartellone a Napoli e a Praga.

Queste iniziative - spiega ancora il comunicato - sono impostate in una fase di qualificazione composta da sfide locali gestite dai negozi del territorio e da grandi eventi simili a un festival, che sforneranno due diversi tipi di selezione, con esito le finali denominate “Legacy european championship”.

Il presidente di Tcc, Roberto Morelli, ha ribadito che la sua idea di “contenitore” deve essere quanto possibile flessibile: se questo fine settimana avrà una evidente finalità ludica, tra una decina di giorni lo scenario muterà radicalmente per ospitare due eventi ad alta carica istituzionale. Al 24 uno avrà protagonista sui Balcani il ministro degli Esteri Antonio Tajani, l’altro vedrà alla ribalta i 20 governatori regionali e un pool di investitori statunitensi.magr