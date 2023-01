Terme romane di Monfalcone, la parte riabilitativa riapre a febbraio

MONFALCONE Si è protratta sicuramente più del preventivato la temporanea sospensione dei servizi riabilitativi in acqua alle Terme Romane, dove dai primi di novembre continua a operare la sola parte wellness.

Tre mesi di “congelamento” avvertiti dall’utenza, che in numero via via crescente dall’apertura della struttura ha beneficiato delle proprietà curative e benefiche della fonte, conosciuta fin dall’antichità per le gradevoli temperature tra i 39 e i 40 gradi. Tempo qualche settimana e l’attività, stando al Comune, proprietario del polo affidato a una gestione esterna, dovrebbe riprendere. C’è da concludere una manutenzione, con l’installazione di specifici pezzi di ricambio e il successivo «accertamento tecnico» di Asugi, entrambi attesi questo mese per il riavvio a febbraio.

Lo stabilimento è aperto al pubblico dal 2014 e si articola in numerosi reparti: balneoterapia, aerosolterapia, fisioterapia, piscina riabilitativa e benessere, area medica specializzata in fisiatria e otorinolaringoiatria. Del 2016, invece, l’accreditamento in convenzione con il sistema sanitario, che ha consentito di compiere un salto di qualità, anche in termini di accessi. L’ultimo report ad autunno. Ci si era lasciati, alla conferenza stampa del 4 novembre – quando l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini aveva annunciato i 150.000 euro di contributo per il caro bollette a ciascuno dei poli riabilitativi della Regione, compreso quello del Lisert –, con l’addetta alla gestione dell’agenda di appuntamenti impegnata a richiamare tutti i pazienti delle Terme Romane per rifissare un nuovo appuntamento, a dicembre. Ma da allora l’area curativa, con le piscine, continua a non essere fruibile, con ulteriore posticipo di date per le cure.

A quell’incontro pubblico, su precisa domanda, era stato spiegato che la struttura era oggetto di «interventi manutentivi», programmati negli impianti di acqua termale. Pertanto le prestazioni legate in particolare alle cure (e pure quelle riabilitative e di wellness in vasca) non sarebbero state erogate. Il referente per la gestione della struttura aveva ricondotto i lavori nell’alveo dei «normali interventi» di sostituzione o sistemazione di parti dell’impianto, assicurando la ripresa dell’attività «tra una decina di giorni». Non è stato proprio così, poiché – e qui lo spiega il vicesindaco Antonio Garritani – «si sono riscontrati dei ritardi nell’approvvigionamento dei pezzi mancanti». Si tratta per la precisione di «lampade, collettori, pompe idrauliche». Il Comune, sempre come riferito da Garritani, «ha ricevuto una relazione», interna e non resa pubblica, dal gestore dell’impianto, e ieri mattina la dirigente Paola Tessaris, che sta seguendo il punto, ha informato l’assessore, fornendo il quadro della situazione. «È stata svolta – chiarisce il vicesindaco – una manutenzione straordinaria programmata, come si fa in tutte le strutture di questo tipo. Si presume che per il 17 gennaio tutto il materiale sarà installato e perfettamente messo in funzione, con test in vasca, senza persone ovviamente». Della data non era ieri al corrente il vertice della struttura complessa Igiene e Sanità pubblica (Dipartimento della prevenzione), Ariella Breda, che comunque fa sapere di «seguire attentamente la manutenzione» dell’impianto, confermando anche il monitoraggio avviato l’anno scorso sulla struttura, in corso. Restano attivi in questo frangente la fisioterapia a secco o con elettromedicali, le visite specialistiche, i trattamenti estetici e i massaggi. Alle Terme Romane mediamente il numero di accessi supera il tetto delle 25 mila unità all’anno.