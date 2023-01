Guaine catramate nel cassonetto dei rifiuti: triestino denunciato e multato

TRIESTE È finita con il sequestro del furgone intestato alla moglie e una denuncia a piede libero l’iniziativa di un triestino residente oltre confine. L’uomo, dopo aver effettuato lavori di manutenzione edile rimuovendo una copertura di guaine catramate da un fabbricato di Opicina, tentava di disfarsi di tali rifiuti speciali versandoli nei cassonetti dei rifiuti urbani ubicati nel parcheggio del quadrivio.

Lo scaricatore abusivo non è però passato inosservato ad una pattuglia della Stazione Carabinieri di Villa Opicina, da tempo attenti al contrasto del fenomeno delle discariche abusive sull’altipiano carsico. I militari sono così intervenuti prontamente, facendo recuperare quanto già conferito nel cassonetto e ponendo sotto sequestro il carico unitamente al furgone con targa slovena.

L’uomo era sprovvisto anche del formulario per il trasporto di rifiuti che, data la loro natura, potevano essere scaricati solo in un centro specializzato sostenendone i relativi costi. Costi che ora, in termini di sanzioni amministrative e penali saranno molto più elevati.