Dalla Rotta balcanica all’allargamento dell’Ue: il ministro Piantedosi in Prefettura a Trieste

TRIESTE È giunto a Trieste il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, accompagnato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, per presiedere nel palazzo del governo il Comitato per l’ordine e la sicurezza assieme al neo-pefetto Pietro Signoriello.

Al centro della discussione i migranti e la rotta balcanica che, da ottobre a dicembre 2022, ha visto un numero di arrivi a Trieste in netto aumento: nel 2022 erano arrivate 12.500 persone contro le 6.200 del 2021, in prevalenza pakistani e afgani, ma non sono mancati gli arrivi di famiglie.

Resta, poi, il nodo dei riaccompagnamenti in Slovenia che il Governo ha deciso di riattivare a novembre. C’è anche la novità dell’allargamento di Schengen alla Croazia e la possibile istituzione di pattuglie miste italo-slovene-croate.

Tutte questioni che potrebbero essere raccolte dallo stesso Piantedosi e poi affrontate nel vertice sui Balcani del 24 gennaio a Trieste, presente il ministro degli Esteri Antonio Tajani, appuntamento che avrebbe come focus la situazione di crisi tra Serbia e Kosovo, ma che potrebbe essere esteso anche all’aumento degli immigrati dalla porta di Nord Est.