Aeroporto Duca D’Aosta di Gorizia, rinviato il restyling

GORIZIA Lasciar perdere, per il momento, gli edifici già presenti (e in disfacimento) nell’area dell’aeroporto “Duca d’Aosta” perché vincolati dalla Soprintendenza. E privilegiare la costruzione di nuovi. Per motivi di tempo e costi.

Stringi stringi, è questo l’orientamento della società consortile che gestisce l’aviosuperficie di Gorizia. Ed è una prospettiva che cambia radicalmente rispetto a quello che era il Piano di sviluppo originario. Ad annunciarlo Antonino Vivona, presidente della società di gestione, nel report allegato alla ricognizione periodica delle società partecipate, da poco approvata, a maggioranza, dal Consiglio comunale.

«È intenzione dell’organo amministrativo - scrive chiaramente Vivona - di avviare, nel corso del 2023, in concertazione con l’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile), la pianificazione urbanistico-architettonica volta ad agevolare l’insediamento di nuovi edifici a destinazione produttiva o di servizio alle imprese nell’area cosiddetta air-side in prossimità delle piste esistenti su terreni attualmente privi di manufatti, con un’ottica di preservazione e valorizzazione territoriale nell’atto di definizione di tali insediamenti».

Perché? «La possibilità di realizzare nuovi edifici in quella zona, a differenza dell’ammodernamento di quelli storici già esistenti nell’aeroporto, ha di fatto il concreto vantaggio per Ada (la società consortile, ndr) e per i subconcessionari di superare le criticità derivanti dal vincolo culturale posto dal Ministero della Cultura. Solo gli immobili storici già presenti al “Duca d’Aosta”, a differenza di quelli di nuova realizzazione, sono assoggettati a tale dovere. Da qui, la conseguente decisione dell’organo amministrativo di non programmare, per il momento, alcun intervento di ammodernamento degli edifici storici dello scalo, se non per quanto strettamente necessario per la fruibilità di quelli già oggetto di sub-concessione».

Tutto parte dal contenzioso (per fortuna risolto) fra Mibact e Enac. Come si ricorderà, nel settembre del 2020, il Ministero dichiarò «bene culturale» l’aeroporto Duca d’Aosta. Il decreto venne, successivamente, impugnato dall’Enac avanti il Tar: contenzioso che si concluse con la sentenza che, in maniera parziale, annullò il decreto del Ministero della cultura nella parte in cui faceva riferimento “alle piste di decollo/atterraggio, alla recinzione e alle aree non edificate del sedime aeroportuale”.

Con un successivo provvedimento, il segretariato regionale Fvg del Mibact ha formalmente recepito la citata sentenza del Tar Fvg disponendo la tutela culturale limitatamente ai soli beni immobili storici già presenti all’interno dell’aeroporto.

Pertanto, «le eventuali opere di ammodernamento di tutti gli stabili già presenti nell’area aeroportuale - scrive Vivona - dovranno seguire l’iter amministrativo previsto dalla legge per i beni culturali con conseguente limitazione degli interventi possibili e un aggravio di tempi e costi rispetto a quanto prospettato nel Piano di risanamento adottato nel 2019».

Un chiarimento doveroso e necessario per spiegare l’indirizzo (che, a questo punto, diventa perfettamente logico) di lasciar stare, per il momento, gli edifici (leggi ruderi) tutelati, mettendo i ferri in acqua per nuove realizzazioni che non sarebbero vincolate come “bene culturale” e il cui iter, proprio per questo motivo, sarebbe più rapido e lineare.