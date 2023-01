Trieste, in allestimento il palco per i giochi invernali

TRIESTE Lavori in corso in piazza Unità d'Italia per l'allestimento del palco in vista dell’Eyof, l’edizione invernale 2023 del Festival olimpico della gioventù europea, giunto alla 16.ma edizione: l’evento, che a Trieste vivrà la sua prima vetrina con la cerimonia inaugurale, costituisce una grande opportunità - oltre che per Trieste - per le località turistiche montane del Friuli Venezia Giulia che ospiteranno le gare delle 13 discipline sportive previste, inserite nel calendario ufficiale, che si snoderà dal 21 al 28 gennaio. Video di Francesco Bruni. L'articolo di presentazione

00:46