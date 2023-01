Trieste, 70enne investito in piazza Libertà trasportato in ospedale

TRIESTE Un uomo di circa 70 anni di età è rimasto ferito questo pomeriggio a seguito di un investimento da parte un mezzo in transito nella zona di piazza Libertà, a Trieste. Tempestivi i soccorsi prestati dall'equipaggio di un'ambulanza inviata celermente dalla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria che ha ricevuto la telefonata dalla centrale operativa del Nue112. L'uomo è stato trasportato in codice giallo, con l'ambulanza, all'ospedale di Cattinara, con sospette fratture alla parte bassa del corpo. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, attivate dagli infermieri della Sores