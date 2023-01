Sicurezza, il ministro Piantedosi a Trieste

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà a Trieste sabato 14 gennaio per presiedere il Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico convocato dal prefetto Pietro Signoriello. Immigrazione e Rotta balcanica saranno al centro degli argomenti visti i numeri degli arrivi quadruplicati rispetto all’anno prima (12.500 persone nel 2022 e 6.200 nel 2021). Sul tavolo anche il tema dei riaccompagnamenti in Slovenia e dell’allargamento di Schengen alla Croazia.