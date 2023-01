Prodi e Türk in dialogo a Gorizia sul modello di società europeo

GORIZIA. Romano Prodi, docente universitario, per due volte presidente del Consiglio dei ministri, e dal 1999 al 2004 presidente della Commissione europea. Danilo Türk, docente universitario, presidente della Repubblica di Slovenia dal 2007 al 2012. Saranno loro i protagonisti dell’appuntamento (a ingresso libero) che venerdì 13 gennaio alle 18, nell’aula magna del polo di Gorizia dell’Università di Trieste (via Alviano 18), sarà dedicato a “Il modello di società europeo - Evropski model družbe”. È questo l’evento con cui riprende la rassegna “Caffè corretto Scienza. La curiosità rende liberi”, progetto di divulgazione scientifica ideato dall’Università di Trieste e finanziato dalla Regione con il partenariato di una lunga serie di enti e realtà del Fvg.

Venerdì dunque sarà la volta di due figure che hanno vissuto da protagoniste anche un pezzo di storia di queste terre. A Romano Prodi, da presidente della Commissione Ue e padre dell’ampliamento dell’Europa a Est, nel 2004 fu donato simbolicamente un frammento del muro della Transalpina caduto per riunire Gorizia e Nova Gorica; e lo stesso Prodi era presidente del Consiglio in quel 2007 che vide la Slovenia entrare in Schengen, con una festa che fra Gorizia e Nova Gorica vide presenziare l’allora neo Capo di Stato sloveno Danilo Türk. Sarà il dialogo fra Prodi e Türk a rendere protagoniste venerdì Gorizia e Nova Gorica - unite nell’organizzazione di Go!2025 - di un incontro incentrato, spiega la nota di presentazione,«sul tema dei vantaggi e svantaggi del modello di società europeo, inclusivo verso le diversità e per molti aspetti opposto ad altri modelli che tendono all’omologazione». In questo senso, «come coniugare la necessità di preservare e valorizzare le diversità culturali regionali con la costruzione di una nuova identità europea?» Di qui appunto un colloquio - moderato dalla giornalista Rai Eva Ciuk - inteso a «comprendere il passato, presente e futuro dell’Unione europea».

All’organizzazione dell’incontro partecipa anche il comitato organizzatore di Go!2025. Dopo il saluto del rettore di Units Roberto Di Lenarda, durante il colloquio sono previsti intermezzi musicali «con note a margine e chiose semiserie a cura di Bonawentura/Teatro Miela», con i “4 Bellows 4 Tales”, quartetto fisarmonicistico transfrontaliero e con l’attrice Lara Komar.