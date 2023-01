Perde il controllo della Seicento ad Aurisina e finisce nella boscaglia

TRIESTE. È successo intorno alle cinque di stamattina venerdì 13 gennaio quando per causa in corso di accertamento da parte della radiomobile di Aurisina un triestino di 33 anni ha perso il controllo di una Fiat 600 finendo la sua corsa nella boscaglia lungo la provinciale che collega Sgonico e Sales. Il conducente è rimasto illeso ed è stato trasportato all'ospedale Cattinara dai sanitari inviati dalla Centrale Sores. Sul posto la pattuglia della radiomobile di Aurisina per gli accertamenti relativi all'incidente.