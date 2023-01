Gorizia, sabato i funerali di Fumato, il dirigente d’azienda con incarichi nazionali

GORIZIA Lutto nel comparto dei dirigenti d’azienda cittadino e nazionale per la scomparsa all’età di 87 anni del dottor Mario Fumato, persona conosciuta a Gorizia anche se gran parte della sua professione si è svolta al di fuori della nostra città. Era figlio di Emilio, già stimato ragioniere capo in Provincia.

Dopo aver ottenuto la maturità al liceo classico, si laureò in Giurisprudenza all’Università di Padova. Alla Safog fu responsabile del personale con compiti e mansioni sempre più importanti. Poi, a Milano, venne nominato direttore responsabile del personale dell’Ansaldo-San Giorgio. Altrettanto prestigioso il successivo incarico: direttore del personale alla Breda. Parallelamente si affermò anche a livello manageriale trasferendosi a Roma per quasi una ventina d’anni: divenne direttore degli affari generali della Finmeccanica, ora Leonardo. Terminata la permanenza nella Capitale, tornò a Milano.

Ma in tutti questi spostamenti, Mario non dimenticò mai dimenticato la sua città dove ritornava spesso per rivedere gli amici. Una volta in quiescenza alternò la sua residenza tra Milano e Gorizia. Mario aveva servito la Patria come ufficiale dell’8° Reggimento Alpini della Brigata Julia a Cividale. Appena congedato, si era iscritto alla sezione Ana di Gorizia, alla quale si è sempre sentito indissolubilmente legato. Mario era sposato con Franca Fonda. Tutti coloro che l’hanno conosciuto e apprezzato (alpini, amici ed estimatori) si recheranno ora a rendergli l’ultimo saluto nel ricordo di una persona «che ha onorato la città con il suo impegno, con la grande responsabilità dei suoi incarichi e con la nobiltà dei suoi sentimenti». Lascia la moglie Franca. I funerali saranno celebrati sabato alle 10 nella chiesa dei Cappuccini, partendo dall’ospedale San Giovanni di Dio.