Trieste. viaggio tra le rovine e il degrado del campo Ferrini di Ponziana

Il nostro Gianpaolo Sarti assieme ad Andrea Lasorte (video e montaggio) ci accompagna a vedere quello che rimane del campo sportivo Ferrini in piazzale delle Puglie a Ponziana, dopo il fallito rilancio del project financing Comune-Triestina. Là dove c’era l’erba (sintetica) ora c’è solo un cumulo di rovine e spazzatura. Per entrare basta infilarsi in uno dei tanti buchi ricavati sulla rete metallica che circonda l’area. Lo sanno bene i vandali, i writer e i senzatetto che entrano ed escono di continuo. Qui il reportage completo.

06:01