Gorizia, 400 aspiranti matricole all'open day dell'Università di Trieste

L'Università di Trieste ha organizzato a Gorizia l'open day “Porte Aperte in via Alviano”, che ha registrato circa 400 partecipanti. L’iniziativa ha permesso allo staff Orientamento dell’università di Trieste di raccontare i corsi che si tengono nella sede goriziana dell’ateneo. Due di questi sono, per così dire, consolidati. Quello in Scienze internazionali e diplomatiche (il Sid) conta 92 matricole e il trend degli ultimi due anni accademici è costante, attestandosi sui 90 nuovi iscritti per annata. Architettura conta poi 46 immatricolati. Poi ci sono i due corsi triennali inaugurati lo scorso ottobre. Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro ha 14 nuovi iscritti, Assistenza sanitaria ne ha 15. “Porte Aperte" ha previsto anche visite al polo universitario e, soprattutto, ai laboratori che gli studenti si troveranno a frequentare. Il video è di Roberto Marega

03:03