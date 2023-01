Meteo, da domenica in Italia arriva l’inverno: neve anche sui monti del Fvg

TRIESTE Arriva l'inverno, con un freddo che peraltro sarà non gelido. Dopo due altre giornate miti e soleggiate, domenica sarà sull'Italia il primo di almeno 3 fronti freddi.

Secondo le previsioni di Andrea Garbinato, responsabile del sito www.iLMeteo.it, lo spostamento dell'Anticiclone delle Azzorre verso Ovest aprirà la porta alle fredde correnti polari, lungo un corridoio esteso dalla Scozia fino all'Algeria. In pratica, da domenica 15 gennaio inizieranno, gradualmente, a fluire correnti più instabili da Nord Nord-Ovest che favoriranno la formazione di successivi cicloni.

Le previsioni in Italia

Il maltempo più acceso verso l'Italia è previsto per domenica 15, martedì 17 e giovedì 19 gennaio. Un triplice attacco che porterà finalmente la neve sugli Appennini favorendo l'apertura della stagione sciistica anche al Centro-Sud. In altre parole, arriverà l'inverno, non gelido ma tipico del nostro Paese, con massime in pianura sui 5 gradi al Nord, sui 10°C al Centro e sui 15°C al Sud. Le minime saranno vicine agli zero al Nord, sui 6-7 gradi al Centro e sui 10°C al Sud.

Dopo altre due giornate soleggiate, domenica mattina ci saranno delle piogge diffuse in Liguria ed in Alta Toscana; dal pomeriggio il peggioramento investirà gran parte del Centro-Nord e il Basso Tirreno. Sulle Alpi avremo nevicate copiose oltre i 700 metri; neve diffusa sull'Appennino.

Le previsioni in Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia il tempo resterà stabile fino a domenica, per l’appunto, con il cielo che da nuvoloso si farà sempre più coperto. Dal pomeriggio sono previste le prime piogge deboli a partire da est, poi le precipitazioni tenderanno a intensificarsi e a essere più diffuse, con neve moderata in montagna sopra i 600-700 metri nelle aree interne e 800-1000 m sulle Prealpi. Nella notte e al mattino di lunedì 16 gennaio si prevedono precipitazioni diffuse, in genere abbondanti, anche intense ai confini con la Slovenia.

La quota neve sarà in calo anche fino a 500 metri, con nevicate abbondanti in montagna e non escluse sul Carso. Sarà possibile una fase di tempo migliore nelle ore centrali, dalla sera è previsto un nuovo peggioramento.

Sulla costa soffierà vento da sud o sud-ovest moderato nella notte, tra mattino e primo pomeriggio Bora sostenuta, e non è esclusa la possibilità di acqua alta e mareggiate.