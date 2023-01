Cartiera Burgo di Duino, concluso l’accordo di cessione al gruppo Mondi

TRIESTE. Burgo Group, leader italiano e uno dei principali produttori e distributori europei di carte grafiche, speciali e containerboard, ha concluso l'accordo per la cessione dello stabilimento di Duino Aurisina al Gruppo Mondi, leader mondiale nel settore del packaging e della carta.

Lo rende noto Burgo. Con questa operazione, coerente con il piano strategico, Burgo «continuerà a rafforzarsi nello sviluppo di prodotti ecosostenibili in sostituzione di quelli a base fossile e nel mantenimento dell'attuale leadership sulle carte grafiche».

L'annuncio della cessione risale ad agosto. Come era stato spiegato la scorsa estate, lo stabilimento di Duino, in accordo a quanto stipulato con Mondi, continuerà la produzione di carta patinata con legno per tutto il 2023 garantendo il servizio ai clienti. Burgo Group si occuperà della commercializzazione.