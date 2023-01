Il Terzo Polo ufficializza la corsa solitaria in Fvg, spunta l’ipotesi Maran come anti Fedriga

TRIESTE. Candidatura autonoma alternativa al centrodestra e alla quasi alleanza rossogialla. Dopo il riavvicinamento tra Pd e M5s, il Terzo polo ufficializza la corsa in solitaria alle regionali. «Il Pd ha perso la spinta riformista e perseguirà il programma assistenzialista grillino», dice Ettore Rosato.

Il patto Calenda-Renzi deve ora lavorare sulle liste e, soprattutto, all’individuazione del candidato governatore. La deputata calendiana Isabella De Monte e la coordinatrice renziana Sandra Telesca si sfilano. Serve una soluzione autorevole e si fa il nome dell’ex dem ed ex montiano Alessandro Maran, mentre è solo una suggestione (smentita) quello del presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti.

La rotta la traccia il coordinatore nazionale di Italia viva. «Succede – dice Rosato – quel che abbiamo sempre detto: il Pd corre dietro al progetto politico del M5s, fatto di no sulle infrastrutture, assistenzialismo di sinistra, zero sviluppo, incapacità di lavorare su scuola e sanità. Il Terzo polo si presenterà col suo progetto e con il sorriso, per offrire a una regione di grande potenzialità un programma che, in questa fase di crisi, proporrà di continuare a investire e insieme garantire protezione ai cittadini».

Lo scenario è diverso da quello delle comunali di Udine, dove il partito è alleato del centrosinistra, «ma in questo caso è il Pd che ha deciso di sostenere il nostro candidato, ritirando il proprio», evidenzia Rosato. Il deputato aggiusta il tiro dopo le aperture al centrodestra delle scorse settimane: «Non ho motivo di ritirarmi dai giudizi positivi espressi su Fedriga, ma la gestione della Regione su sanità ed enti locali non è stata all’altezza».

In Friuli Venezia Giulia il Terzo polo sceglie il modello Lombardia. Qui non c’è tuttavia una Letizia Moratti e Rosato dice che il movimento è «al lavoro su personalità che conoscono la regione e hanno spiccate doti tecnico-politiche». I nomi restano coperti, ma si comincia a spendere quello di Maran: gradese, ex segretario regionale Ds, deputato e senatore per quattro legislature, sotto le insegne di Ulivo, Pd e Scelta civica e di nuovo Pd.

Il profilo risponde all’identikit, ma «ci sono anche nomi ambiziosi del mondo produttivo», aggiunge la deputata di Azione Isabella De Monte, finora la più accreditata per il ruolo di anti Fedriga, ma sfilatasi proprio in questi giorni: «Sono appena stata eletta e mi pare serio portare avanti nel tempo il mio ruolo». Nei corridoi della politica si è parlato anche del presidente di Confindustria Agrusti, un passato nella Dc. Il pordenonese ha una vicinanza personale con Renzi, ma smentisce un interesse che avrebbe potuto essere solleticato forse solo in caso di un’alleanza fra Pd e Terzo polo, senza M5s.

Non interessata è pure la renziana Telesca: «Cerchiamo – commenta – profili di spessore ed esperienza più alti. Un candidato rappresentativo, che creda nella scelta liberale e riformista. Sbagliato fare nomi ora. Chiuderemo entro due settimane e poi cominceremo a divulgare le nostre proposte e a svolgere tutte le incombenze per le elezioni». Il Terzo polo si presenterà col simbolo delle politiche, contenente i loghi dei due partiti federati e il nome del candidato alle regionali. Servirà raccogliere le firme e avere 48 nomi da presentare. A Trieste si parla di Antonella Grim e Daniela Rossetti, a Gorizia si fa l’ipotesi dell’ex consigliere regionale di Forza Italia Giuseppe Nicoli, mentre si dà per scontato che l’ex Progetto Fvg Emanuele Zanon si presenti a Udine. Walter Zalukar, terzo componente del Polo liberale, viene invece ritenuto incompatibile per le posizioni espresse sulla riforma Telesca della sanità.