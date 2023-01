Camion per la raccolta dei rifiuti fuori strada a Muggia: due feriti, danneggiato un palo della rete telefonica

MUGGIA. Nella mattinata di mercoledì 11 gennaio, intorno alle 9, un mezzo per la raccolta dei rifiuti è finito fuori strada in località Sant'Andrea a Muggia, provocando il danneggiamento di un palo della Telecom che è stato parzialmente abbattuto. Due le persone che sono state assistite dal personale sanitario per le ferite riportate: una persona che si trovava nella parte retrostante il mezzo, sulla strada, e il conducente del mezzo di servizio. A dare l'allarme è stato un passante.

L'incidente pareva inizialmente molto grave e gli infermieri hanno inviato immediatamente sul posto due ambulanze, in codice rosso. Fortunatamente le due persone coinvolte nell'incidente hanno riportato ferite non gravi e sono state trasportate all'ospedale di Cattinara in codice verde. La strada è rimasta chiusa alla circolazione veicolare fino a quando i tecnici della Telecom non hanno provveduto al ripristino. L'area è stata recintata per questioni di sicurezza. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, gli operai del Comune di Muggia, il sindaco di Muggia, Paolo Polidori, e l'assessore Elisabetta Steffè.

A causa del parziale abbattimento del palo di Telecom le abitazioni presenti nel circondario sono isolate per quel che concerne la linea telefonica. Le cause del sinistro sono ancora da accertare.