Altre 15 pietre d’inciampo a Trieste per le vittime della Shoah: saranno quasi 100

TRIESTE. Maura Morpurgo insegnava all’allora liceo ginnasio Petrarca. Venne deportata dai nazisti ad Auschwitz, dove morì un qualche giorno del 1944. Troppe persone, troppi triestini subirono analoga sorte: denunciate, deportate, infine uccise. Gente qualsiasi o oppositori politici, appartenenti o meno alla Comunità ebraica. Migliaia di vittime che, da Trieste, iniziarono il proprio calvario verso i campi nazisti. Ora altri 15 nomi stanno per essere aggiunti a quelli scolpiti sulle 83 pietre d’inciampo già installate in città, quelle mattonelle d’ottone disseminate appunto per le strade triestine a memoria delle vittime della Shoah. La cerimonia per la posa delle 15 nuove targhe si terrà mercoledì 18 gennaio, dalle 9. Si partirà da viale XX Settembre 26, davanti all’Ic Divisione Julia, un tempo sede del liceo dove insegnava proprio Maura Morpurgo (Trieste 1908 – Auschwitz 1944), e si proseguirà fino a metà pomeriggio, facendo tappa nei luoghi della città dove vivevano le persone ricordate. Sotto l’occupazione tedesca del 1943-45, dalla stazione di Trieste partirono almeno 2.300 prigionieri. I superstiti furono una trentina. Senza contare i morti della Risiera di San Sabba, fino a cinquemila. Per onorare queste persone, dal 2018 Trieste aderisce al progetto dell’artista Gunter Demnig, che negli anni ha posato circa 80 mila pietre d’inciampo in tutta Europa.

Si tratta di piccoli monumenti alla memoria, sampietrini d’ottone pensati per imbattervisi camminando. Davanti alle case delle vittime, ne riportano nome, data di nascita, data e luogo di deportazione nonché di morte, quando nota. In città ce ne sono 83, cui se ne sommeranno altre 15, appunto, mercoledì prossimo.

L’iniziativa è della Comunità ebraica di Trieste, con la collaborazione del Comune, l’autorizzazione della Soprintendenza e la partecipazione del liceo Petrarca. Alle ricerche hanno contribuito la sezione triestina dell’Associazione nazionale ex deportati e il Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano. Dopo la posa della prima targa, la cerimonia si sposterà in via Piccolomini 4 per Emma Levi (Trieste 1861 – Auschwitz, data ignota). Si proseguirà in via Zovenzoni 4 per Alessandro Revere (Trieste 1892 – Auschwitz, data ignota), via Ricci 2 per Dario David Acco (Trieste 1927 – Auschwitz 1944), via dei Cunicoli 7 per Elio Ades (Trieste 1870 – Auschwitz 1944), viale XX Settembre 87 per Salomone Tiano (Trieste 1915 – Auschwitz, data ignota), strada di Fiume 499 per Darinka Pišcanc “Slovenka” (Trieste 1921 – 1944), piazza Libertà per Romano Held (San Pier d’Isonzo 1927 – Trieste 1948), via San Nicolò 32 per Alfredo Levi (Trieste 1908 – Kaufering-Dachau 1945). In via delle Ombrelle 7 verranno poste le targhe per la famiglia Vivante: i genitori Leone (Trieste 1903) e Pacina Israel (Trieste 1907) e i figli Enrichetta (Trieste 1929), Felice (Trieste 1930) e Davide (Trieste 1935). Morirono ad Auschwitz in data ignota, con eccezione di Leone, che morì nel 1944. La cerimonia si concluderà in via Reni 6, dove verrà posta una targa per Renato Duse (Bologna 1893 – Mauthausen-Melk 1945)