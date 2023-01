Scontro tra quattro vetture sul raccordo autostradale a Trieste: un ferito

TRIESTE Incidente stradale questa mattina, 9 gennaio, intorno alle 6:30, lungo il raccordo autostradale 13, all'uscita di Prosecco in direzione Trieste.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si sono scontrati quattro mezzi, tra cui una vettura che si è ribaltata.

Dopo l'allarme lanciato con una chiamata al Nue112, sul posto sono arrivate un’automedica e due ambulanze.

Le equipes sanitarie hanno assistito in particolare una persona che poi è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Cattinara con ambulanza con medico a bordo.

I vigili del fuoco hanno operato in sinergia con i sanitari per liberare la persona che è rimasta ferita.